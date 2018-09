Actualidade

A empresária angolana Isabel dos Santos negou hoje, num comunicado enviado à agência Lusa, em Luanda, ter apresentado qualquer ação judicial contra o Presidente de Angola, João Lourenço.

"Em referência à notícia veiculada nos meios de comunicação social de que a Eng.ª Isabel dos Santos «instaurou uma ação cível contra João Lourenço» e que «Isabel dos Santos processa João Lourenço» por referência ao Porto de Dande, cabe esclarecer que a notícia não corresponde à verdade", lê-se na nota.

"A Eng.ª Isabel dos Santos não moveu qualquer processo contra S. Exa. Presidente de Angola, General João Lourenço, nem contra nenhuma pessoa física, em relação à concessão do Porto da Barra do Dande", acrescenta-se no documento.