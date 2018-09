Portugal Masters

O português Ricardo Melo Gouveia fechou a segunda volta no 'top 10' do Portugal Masters em golfe, que se disputa até domingo no Dom Pedro Victoria Golf Club, num dia em que Ricardo Santos também passou o 'cut'.

O profissional da Quinta do Lago, que partiu para a segunda volta do buraco 10, chegou a liderar o evento português do European Tour, dotado de dois milhões de euros em prémios, até ao último buraco, quando cometeu um 'triplo bogey' (três pancadas acima do par) e entregou o cartão com 66 pancadas (-5) para um agregado de 133 pancadas (-9).

"Joguei bastante bem e não sei que aconteceu no último buraco, talvez desconcentração. Dei um bom 'drive' e no segundo 'shot', embora soubesse onde tinha de colocar a bola e de ter escolhido um ferro 9 mais controlado, falhei completamente. A bola até ficou numa boa posição, mas acabei por passar por baixo e a partir daí desconcentrei-me um bocadinho. Mas, no geral, joguei bastante bem", descreveu Melo Gouveia.