Actualidade

O museu PO.RO.S - Portugal Romano em Sicó, em Condeixa-a-Nova, foi hoje distinguido com o grande prémio "Heritage in Motion 2018", que elege os melhores projetos culturais multimédia da Europa, anunciou aquele município do distrito de Coimbra.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município de Condeixa-a-Nova realça que o museu foi ainda vencedor na categoria "Aplicações e Experiências Interativas".

"O júri do Prémio 'Heritage in Motion 2018' declarou o PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó, em Condeixa, como o grande vencedor da edição de 2018 daquela competição europeia, em cerimónia realizada em Aarhus, na Dinamarca. Além da distinção 'Best Achievement Award', o Museu PO.RO.S venceu ainda na categoria 'Aplicações e Experiências Interativas'", destaca a informação.