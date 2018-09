Actualidade

A agência de notação financeira Fitch decidiu hoje manter o 'rating' de Moçambique em incumprimento financeiro ('default') devido à incapacidade do governo para chegar a acordo com os credores ou pagar as prestações da dívida pública.

"A decisão reflete o falhanço do emissor em resolver o 'default' da dívida aos credores comerciais", escrevem os analistas na nota que explica a decisão, tomada hoje, de manter a avaliação de Moçambique em 'Incumprimento Seletivo' (RD - Restricted Default, no original em inglês).

Os analistas da Fitch antecipam que a dívida pública deve subir para 102% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e mostram-se céticos quando à existência de um acordo com os credores a curto prazo.