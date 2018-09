Actualidade

O Desportivo de Chaves conseguiu hoje a segunda vitória na I Liga portuguesa de futebol, ao triunfar por 2-1 no reduto do Boavista, no encontro inaugural da quinta jornada da prova.

Marcão, aos 36 minutos, de grande penalidade, e o guarda-redes Helton Leite, aos 48, na própria baliza, selaram o triunfo dos flavienses, enquanto Rochinha marcou, aos 60, o tento dos locais, que somaram o quarto encontro seguido sem ganhar.

Na tabela, o conjunto de Daniel Ramos subiu ao nono lugar, com seis pontos, enquanto os portuenses mantiveram-se com quatro, caindo para o 13.º posto.