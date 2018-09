Venezuela

O Ministério dos Negócios Estrangeiros convocou hoje de manhã o embaixador venezuelano em Lisboa para lhe transmitir "a grande preocupação" do Governo pela detenção, na Venezuela, de 38 gerentes de duas cadeias de supermercados portuguesas, dos quais 34 permaneciam detidos.

Em comunicado divulgado esta noite, o MNE refere que entre os detidos encontram-se "vários nacionais portugueses e lusodescendentes", lembrando que, na ocasião, "foi salientado o valioso contributo que a significativa comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela vem dando ao desenvolvimento do tecido empresarial do país e, em particular, à capacidade do setor da distribuição".

No encontro com o embaixador venezuelano, Lucas Rincón Romero, foi realçada também a "resiliência que estas empresas têm demonstrado face às dificuldades da economia venezuelana, continuando a assegurar um papel social fundamental no abastecimento das populações e na garantia de emprego".