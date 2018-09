Actualidade

O Centro de Artes Visuais (CAV), de Coimbra, inaugura hoje uma exposição de Ana Vieira, centrada no trabalho da artista plástica, em torno da ausência e da perda.

Com curadoria de Albano Silva Pereira e Paulo Pires do Vale, a exposição aborda a obra que a artista plástica, que morreu em 2016, foi fazendo ao longo dos anos, trabalhando "em direção ao branco", dando "a ver ou a sentir lugares esvaziados".

A artista "introduziu o vazio no mundo, esculpindo-o". "Misturou a ausência entre as coisas. Introduziu nele uma falha. Uma ausência saturada. Nesta exposição, esse movimento de esvaziamento branco fica claro", refere o texto de Paulo Pires do Vale sobre a exposição.