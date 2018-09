Actualidade

O artista Miguel Januário, responsável pelo projeto ±maismenos±, está no festival Iminente, em Lisboa, a recolher assinaturas para a criação de um partido político, "uma plataforma onde as pessoas se possam sentir de alguma forma representadas".

Através do ±maismenos±, iniciado em 2005 num contexto de investigação académica, Miguel Januário reflete sobre o modelo de organização política, social e económica que gere a vida nas sociedades atuais.

"Isto [a ideia de criação de um partido político] já é um processo - desde o início da ideia, pensar como poderia ser e criando até algumas intervenções, mais no campo da intervenção e não tanto no lado da política - [com] cerca de dois anos", contou à Lusa, no Panorâmico de Monsanto, dias antes da abertura de portas do festival Iminente, que junta música e arte urbana, e decorre até domingo naquele local, situado no Parque Florestal de Monsanto.