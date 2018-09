Actualidade

Pelo menos oito militares morreram e 20 outras pessoas ficaram feridas no ataque de hoje durante um desfile militar em Ahvaz, no sudoeste do Irão, disse o vice-governador da província do Khuzistão.

"Oito ou nove militares foram mortos no ataque e vinte outras pessoas ficaram feridas. Os feridos estão em estado crítico", disse o vice-governador, Ali-Hossein Hosseinzadeh, que não precisou se os militares mortos eram do exército ou da Guarda Revolucionária Iraniana, a guarda ideológica do Irão.

"Os terroristas erram quatro. Dois foram mortos, os outros dois foram detidos", disse ainda Hosseinzadeh.