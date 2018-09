Actualidade

O número de vítimas do ataque de hoje a uma parada militar no sudoeste do Irão subiu para 24 mortos e 53 feridos, de acordo com a agência de notícias iraniana Irna.

Segundo a Irna, que cita fontes "bem informadas", homens armados e vestidos com uniformes da Guarda alvejaram o local onde militares e comandantes da polícia estavam sentados.

O ataque matou pelo menos oito membros da Guarda Revolucionária, grupo de elite do país, informaram os media locais.