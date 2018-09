Actualidade

O Ministro Ambiente, João Matos Fernandes, disse hoje que o governo cumpriu "rigorosamente" o acordo que assinou com a duas associações que representam os taxistas para a modernização do setor.

"Não é verdade que se diga, sequer, que algumas dessas coisas ficaram por cumprir, quanto mais todas elas", afirmou.

Em declarações à Lusa, o governante sublinhou que este acordo foi alcançado no seio de um grupo de trabalho criado para o feito, cujos trabalhos foram concluídos a 04 de junho, data em foram acertadas todas as medidas de modernização do setor do táxi.