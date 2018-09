Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai encontrar-se com o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, no domingo, em Nova Iorque, onde irá discursar na 73.ª sessão da Assembleia Geral desta organização, na quarta-feira.

De acordo com o programa divulgado pela Presidência da República, o chefe de Estado estará em Nova Iorque até quarta-feira e, à margem da sessão da Assembleia Geral da ONU, tem previstos encontros bilaterais com os seus homólogos do Quénia, Uhuru Kenyatta, de Moçambique, Filipe Nyusi, da Colômbia, Iván Duque Márquez, do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e das ilhas do Palau, Tommy Remengesau.

Ainda à margem da sessão da Assembleia Geral, que integra representantes de todos os 193 Estados membros da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa irá participar, na terça-feira, numa reunião de chefes de delegação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), promovida por Cabo Verde, que atualmente preside a esta organização.