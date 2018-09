Actualidade

O Belenenses conquistou hoje o título de campeão nacional de râguebi, ao vencer na final o Agronomia, por 17-9, num encontro disputado no Campo A do Centro de Alto Rendimento de Râguebi do Jamor.

Depois da polémica na fase final do campeonato, com as despromoções de CDUL e Agronomia devido a cenas de violência na meia-final e a atribuição do título ao então finalista Belenenses, as decisões, foram, entretanto, anuladas, e hoje disputou-se a final.

No Jamor, os 'azuis' confirmaram a vitória nos derradeiros minutos e arrecadaram o sétimo campeonato da sua história, num 'ranking' liderado pelo CDUL, com 20 títulos.