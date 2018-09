Actualidade

O Bloco de Esquerda pediu hoje a audição, no parlamento, do diretor demissionário do Museu de Serralves, João Ribas, após administração ter alegadamente limitado a maiores de 18 anos uma parte da exposição do fotógrafo Robert Mapplethorpe.

"A decisão de alterar a organização da exposição, retirando algumas obras, e, noutros casos, juntando numa mesma sala obras classificadas por critérios desconhecidos como 'para maiores de 18 anos', é inédita em Serralves e suscita a maior perplexidade", lê-se numa carta enviada pelo Bloco à presidente da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

Para os bloquistas, "o conservadorismo não é critério de avaliação artística", nem "pode substituir-se à curadoria de uma exposição" e "um conselho de administração não é um órgão de censura da direção do museu que tutela.