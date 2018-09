Actualidade

A direção da distrital do PSD do Porto pediu hoje a demissão do ministro da Saúde, Adalberto Campos Ferreira, que anunciou a suspensão da transferência do Infarmed para a cidade.

"Visto que o senhor ministro da Saúde faltou com a sua palavra e com o seu compromisso, não pode o PSD distrital do Porto deixar de pedir a intervenção do senhor primeiro-ministro, António Costa, para que a 'palavra dada, seja palavra honrada', com a consequente demissão do ministro da Saúde, que muito tem lesado a região Norte", afirma o líder da direção da distrital do Porto do PSD, Alberto Machado, num comunicado.

O dirigente do PSD considera que "a forma atabalhoada e incoerente com que este Governo tem tratado o tão importante processo de descentralização coloca em causa a credibilidade e a seriedade dos responsáveis políticos e desacredita o Estado como um todo".