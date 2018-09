Actualidade

O central francês Jéremy Mathieu tem uma "lesão muscular na perna esquerda", informou hoje o Sporting, depois de uma reavaliação ao futebolista, que saiu aos 75 minutos do jogo de quinta-feira da Liga Europa.

Mathieu, com problemas físicos, teve que abandonar o jogo, em que o Sporting venceu os azeris do Qarabag por 2-0, na primeira jornada da Liga Europa, sendo então substituído aos 75 minutos por André Pinto.

Hoje, os 'leões' avançaram com atualização do estado clínico do francês, mas também de Bas Dost e Wendel, "com os três jogadores inaptos para a competição", segundo nota na página do Sporting.