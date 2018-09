Actualidade

O português José Pedro Fontes, em Citroën, venceu hoje o Rali de Baião e adiou a atribuição do título nacional para a derradeira prova do campeonato, a disputar no Algarve, em novembro.

O piloto da Citroën C3 fez uma ponta final ao ataque, roubando a liderança a João Barros (Skoda Fabia), na 10.ª das 11 provas especiais de classificação da prova nortenha.

Na derradeira especial, Fontes garantiu a vitória, com cinco segundos de avanço para Barros e 26,10 em relação a Armindo Araújo.