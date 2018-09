Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, anunciou hoje o regresso do avançado brasileiro Jonas aos convocados para a partida de domingo com o Desportivo das Aves, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, o técnico admitiu que o melhor marcador da última edição do campeonato já está em condições para competir, embora não espere neste momento o "rendimento máximo" do jogador, de 34 anos, que ainda não participou em qualquer desafio nesta época.

A (novidade) mais óbvia é a convocatória do Jonas, que irá a jogo", revelou logo a abrir, Rui Vitória, acrescentando: "Se está convocado é porque entra nos parâmetros que temos para ir para competição. Tem progredido e entendemos que foi o momento certo para ser chamado. Esperemos que dê resposta. Está parado há muito tempo".