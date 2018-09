Actualidade

A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-17 goleou hoje Andorra por 11-0 e qualificou-se para a Ronda de Elite de apuramento para o Euro2019 da categoria, num jogo disputado em Barcelos.

No Estádio Cidade de Barcelos, a formação lusa juntou-se à Bélgica no apuramento do Grupo 6 do primeiro torneio de apuramento com uma exibição de 'luxo'.

Um 'póquer' de Maria Negrão, aos 50, 56, 67 e 90 minutos, um 'hat-trick' de Ana Albuquerque, por duas vezes de penálti, aos 16 e aos 87, e aos 85, um 'bis' de Luana Marques (88 e 90+1) e tentos de Andreia Jacinto e Francisca Nazareth marcaram um jogo desnivelado, que, ainda assim, chegou ao intervalo com 1-0.