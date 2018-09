Actualidade

O avançado brasileiro Jonas, melhor marcador do último campeonato, é a grande novidade nos 21 eleitos do Benfica para a receção de domingo ao Desportivo das Aves, da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Jonas, que ainda não participou em qualquer jogo oficial em 2018/19, junta-se nos avançados a Seferovic e Castillo, enquanto Ferreyra continua de fora.

Em relação aos 20 eleitos para o embate de quarta-feira com o Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, regressam o guarda-redes Bruno Varela, por troca com Svilar, e o médio Samaris, com o lateral esquerdo Yuri Ribeiro a ser preterido.