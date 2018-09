Actualidade

Marcos Freitas foi hoje eliminado nos quartos de final do Europeu individual de ténis de mesa, perdendo com o sueco Kristian Karlsson, enquanto Tiago Apolónia caiu nos 'oitavos', deixando Portugal sem representantes em Alicante, Espanha.

O 15.º jogador do 'ranking' mundial perdeu com Karlsson, 25.º na hierarquia, num duelo emocionante, perdendo por 4-3, pelos parciais de 11-8, 5-11, 11-9, 11-5, 10-12, 6-11 e 11-8.

Depois de ter igualado a partida com um jogo para cada lado, o sueco, que tinha sido colega de equipa do luso em França, no AS Pontoise Cergy, venceu dois jogos de seguida.