Actualidade

O detentor do título FC Porto ascendeu hoje provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 no reduto do Vitória de Setúbal, em encontro da quinta jornada.

O camaronês Aboubakar, aos 16 minutos, e o suplente Sérgio Oliveira, aos 78, apontaram os tentos dos 'dragões', que passaram a somar 12 pontos, contra 10 de Benfica, Sporting de Braga e Sporting, todos com menos um jogo, e ainda Rio Ave e Marítimo.

Os sadinos mantiveram-se, por seu lado, com quatro pontos, no 12.º lugar.