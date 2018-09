Actualidade

O Irão convocou diplomatas da Dinamarca, Grã-Bretanha e a Holanda porque, segundo Teerão, estes países abrigam membros dos grupos terroristas que reivindicaram o atentado numa parada militar, sábado, no sudoeste do Irão que fez 29 mortos.

O embaixador dinamarquês e holandês e um diplomata britânico ouviram "os fortes protestos do Irão contra o facto dos seus respetivos países abrigarem alguns membros do grupo terrorista que perpetrou o ataque ", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Teerão, citado pela agência iraniana Irna.

"Não é aceitável que a União Europeia não coloque na lista negra os membros desses grupos terroristas apenas por não praticarem atos terroristas nos seus países", criticou a diplomacia iraniana.