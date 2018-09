Actualidade

O Presidente espanhol viaja hoje para o Canadá onde se vai reunir com o primeiro-ministro daquele país para assinarem dois acordos de colaboração que incluem a defesa da igualdade género e a luta contra as alterações climáticas.

Pedro Sánchez será recebido por Justin Trudeau, em Montreal, onde vão realizar uma reunião na qual analisarão, entre outras questões, as relações bilaterais, questões de política internacional e a maneira pela qual seus respetivos países podem colaborar para enfrentar desafios globais.

"Eles têm a mesma visão sobre o que é preciso ser feito no planeta", afirmaram fontes do executivo de Madrid, de acordo com a agência noticiosa espanhola Efe, revelando ainda que vão ser assinadas duas declarações: uma sobre a igualdade de género e uma mais ampla sobre questões como paz e segurança, comercio livre e meio ambiente.