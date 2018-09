Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, viaja hoje para Nova Iorque, onde se vai reunir com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, antes da 73.ª sessão da Assembleia Geral desta organização.

O encontro está marcado para hoje ao fim da tarde, já madrugada de segunda-feira em Lisboa, no gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, em vésperas do debate geral anual desta organização, no qual Marcelo Rebelo de Sousa irá discursar pela segunda vez, na quarta-feira.

Segundo o programa divulgado pela Presidência da República, na segunda-feira o chefe de Estado participa e intervém na Cimeira de Paz Nelson Mandela, em homenagem ao antigo presidente sul-africano, nascido há cem anos, na sede das Nações Unidas, em que deverá ser adotada uma declaração política.