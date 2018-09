Actualidade

Israel reutiliza hoje 87% da água municipal que consome, graças a uma gestão que permitiu ultrapassar a escassez que existe na região, contou o investigador israelita Eilon Adar para quem o método pode ser adaptado Portugal.

"O que fizemos em Israel pode ser adaptado a qualquer país, o que interessa é o conceito, adaptando-o aos parâmetros nacionais", afirmou o professor da Universidade Ben-Gurion.

Eilon Adar será um dos especialistas convidados do 2.º Fórum Internacional GTM - Gaia Todo um Mundo, que decorre entre quinta-feira e domingo, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, este ano com enfoque na cooperação para o desenvolvimento sustentável.