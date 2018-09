Actualidade

A California Portuguese-American Coalition (CPAC) lançou uma campanha de apelo ao voto para levar os lusoamericanos a irem às urnas nas eleições intercalares de 6 de novembro, disse à Lusa o presidente Diniz Borges.

O objetivo da campanha, que está a correr as redes sociais com a chave "I'm Portuguese-American and I vote" em inglês e "Sou Emigrante e Voto" em português, é aumentar a participação da comunidade lusodescendente num ato eleitoral decisivo, que irá ditar a continuidade do controlo dos Republicanos no Congresso ou a viragem do poder para a mão dos Democratas.

Diniz Borges referiu que a participação eleitoral dos lusoamericanos "não é a desejada" e sublinhou que nas últimas eleições intercalares, em 2014, votaram apenas 86.027 eleitores de origem portuguesa na Califórnia, cerca de um quarto da população lusodescendente no Estado da Costa Oeste.