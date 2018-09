Actualidade

O autarca do PSD André Ventura vai utilizar o movimento Chega, a formalizar na próxima semana, para recolher as assinaturas necessárias à convocação de um congresso extraordinário do partido para destituir a liderança de Rui Rio.

André Ventura disse à Lusa que já está a recolher as 2.500 assinaturas necessárias e espera ter "o envolvimento de estruturas do PSD que decidam aderir" a este movimento que tem por objetivo destituir a liderança de Rio.

"Como disse desde o início, o congresso extraordinário é a última hipótese, caso não se verifique nenhuma inflexão na estratégia política que tem sido adotada", acrescentou, dizendo também que pediu uma reunião a Rui Rio.