Actualidade

O treinador do Sporting mostrou-se hoje satisfeito com o crescimento da sua equipa nos últimos jogos e confiante numa vitória na segunda-feira ante o Sporting de Braga, no jogo da quinta jornada da I Liga de futebol.

José Peseiro reconhece valor do Sporting de Braga e coloca-o entre os grandes do futebol português, mas isso não altera a confiança que tem nos seus jogadores e na conquista de uma vitória na casa do adversário.

"O momento que vivemos é bom e temos potencial para chegar a Braga e vencer. Os resultados dão-nos mais confiança, estamos motivados, cientes do que valemos e do caminho que queremos trilhar. Agora, os resultados são apenas resultados e o importante é o que vamos fazer amanhã [segunda-feira]. Vai ser difícil, mas queremos vencer", começou por dizer o técnico leonino, em conferência de imprensa.