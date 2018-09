"Brexit"

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, admitiu hoje que assumirá a defesa de um segundo referendo sobre o "brexit" se for essa a opção das bases do partido em congresso, que hoje começou em Liverpool.

Corbyn garantiu que vai convocar esta semana uma "votação clara" para que os militantes se pronunciem sobre a postura do partido quanto ao rumo das negociações para a saída do país da União Europeia (UE).

A pressão sobre o líder trabalhista, na oposição, aumentou após a publicação de uma sondagem que sugere que 86% dos membros do partido querem que se convoque uma nova consulta.