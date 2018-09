Portugal Masters

O inglês Tom Lewis conquistou hoje o título do Portugal Masters em golfe, que decorreu no Dom Pedro Victoria Golf Course e distribuiu dois milhões de euros em prémios, e garantiu o acesso ao European Tour em 2019.

Tom Lewis, que já tinha vencido em Vilamoura em 2011, concluiu a última volta com 66 pancadas (cinco abaixo do Par) para, com um agregado de 262 (-22), deixar a três 'shots' de distância o australiano Lucas Herbert, que liderou desde o primeiro dia e só perdeu o comando no decorrer da derradeira ronda.

Com o triunfo alcançado hoje, o britânico, de 27 anos, que esta época tem militado no Challenge Tour, ganhou igualmente o cartão do European Tour para próxima temporada.