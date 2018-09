Actualidade

O piloto Sérgio Leitão morreu hoje na sequência de um acidente sofrido durante uma corrida do campeonato nacional de velocidade de motociclismo, no Autódromo do Estoril, comunicou a Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

"Apesar de prontamente socorrido e evacuado para o Hospital de Cascais o piloto não resistiu aos ferimentos e faleceu já no hospital. Depois do acidente a organização da prova cancelou as restantes corridas agendadas para este dia de domingo", refere o organismo.

O acidente aconteceu cerca das 14:15 horas, a quatro voltas do final da corrida da Copa Dunlop Motoval, em que Sérgio Leitão competia.