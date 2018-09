Actualidade

O norte-americano Tiger Woods acabou hoje com uma 'seca' de cinco anos, mais precisamente 1.876 dias, sem vencer qualquer torneio, ao conquistar o Tour Championship, prova que encerra a época do PGA Tour, o circuito norte-americano de golfe.

Em Atlanta, numa prova para os primeiros 30 da FedEx Cup, conquistada pelo inglês Justin Rose, Woods liderou praticamente do primeiro ao 72.º buraco, acabando com duas pancadas de avanço sobre o compatriota Billy Horschel.

"Provei que posso jogar a este nível e espero voltar a vencer", disse Tiger, selada a 80.ª vitória no PGA Tour, reconhecendo que "foi difícil conter as lágrimas no último buraco", face ao aproximar de uma vitória que se perfilava desde o início do dia.