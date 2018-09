Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, falou com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre as eleições na Guiné-Bissau e o processo de paz em Moçambique, no encontro que tiveram em Nova Iorque.

Segundo uma nota divulgada pelas Nações Unidas sobre esta reunião, realizada no domingo à noite, já de madrugada em Lisboa, "o secretário-geral elogiou o papel de liderança de Portugal em relação aos oceanos", saudando "a oferta para acolher, juntamente com o Quénia, uma conferência dos oceanos em 2020".

António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa discutiram "os esforços globais para combater as alterações climáticas de forma a atingir as metas do Acordo de Paris até 2020" e as preparações da cimeira de 2019 sobre esta matéria.