Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursa hoje na Cimeira de Paz Nelson Mandela inspirada no exemplo do antigo presidente sul-africano, Nelson Mandela, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou no domingo a Nova Iorque, onde ficará até quarta-feira para participar e discursar na 73.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

No domingo à noite, já de madrugada em Lisboa, o chefe de Estado reuniu-se com António Guterres, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, e expressou o apoio de Portugal à sua ação e às suas prioridades, desde logo no empenho no multilateralismo e no combate às alterações climáticas.