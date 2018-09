Actualidade

O partido separatista de Hong Kong foi hoje oficialmente proibido pelo Governo daquela região administrativa chinesa, uma decisão sem precedentes anunciada pelo secretário para a Segurança, John Lee Ka-chiu.

A decisão foi anunciada dez dias após o Partido Nacional de Hong Kong ter contestado a intenção das autoridades em proibir a sua atividade política.

"Em exercício do poder conferido ao secretário para a Segurança (...), eu, por meio deste, ordeno que a operação ou operação continuada do Partido Nacional de Hong Kong em Hong Kong seja proibida", de acordo com uma ordem do Governo publicada hoje e assinada por Lee, informou também o diário South China Morning Post.