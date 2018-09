Actualidade

Um livro infantil escrito pelo português Francisco Moreira mas publicado primeiro no Reino Unido vai ser lançado em língua portuguesa esta terça-feira com o objectivo de iniciar uma série com mais volumes.

"Os Rumplings e a Aventura dos Sabores" vai ser editado pela Oficina do Livro, do grupo LeYa, um objetivo que deixa o autor, residente em Londres há sete anos, "muito feliz" por concretizar a publicação na sua língua materna.

"Não foi feita nenhuma adaptação para o mercado português. Mas aproveitei o momento em que estávamos a preparar novas ilustrações para fazer uma revisão ao texto original, e penso ter conseguido fazer algumas pequenas alterações para melhor, sem alterar a história", disse Moreira à agência Lusa.