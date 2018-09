Actualidade

A dupla de designers de moda portugueses Marques'Almeida estreia-se na quarta-feira no calendário oficial da semana da moda de Paris, depois de já ter integrado os calendários de Londres e de Lisboa.

O desfile da dupla, o único de uma marca ou designer de moda português no calendário oficial da semana de moda da capital francesa, que se inicia hoje e termina a 02 de outubro, está marcado para as 12:00 locais (11:00 em Lisboa), no museu de arte contemporânea Palais de Tokyo.

A dupla portuguesa, tal como os restantes nomes integrados no calendário, irão desvendar as coleções de primavera/verão de 2019.