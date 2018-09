Táxis

Cerca de 300 taxistas cumprem hoje no Porto o sexto dia de protesto contra a lei das plataformas de transporte, aguardando "com expectativa" pela vigília à porta da residência do primeiro-ministro, disseram à Lusa os representantes do setor.

José Monteiro, vice-presidente da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros de Passageiros (ANTRAL), explicou que os profissionais que se encontram esta manhã na avenida dos Aliados - "mais de 300" - estão "na expectativa" de obter resposta ao protesto iniciado na quarta-feira na sequência da vigília prevista para as 15:00 junto à residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

O responsável da ANTRAL adiantou que "começa a desenhar-se a ideia de os taxistas do Porto se juntarem, futuramente, aos colegas de Lisboa", mas Carlos Lima, da Federação de Táxis do Porto, vincou que "os carros fazem falta no Porto, pelo menos para já".