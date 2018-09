Actualidade

As seis vítimas mortais do acidente que hoje envolveu duas viaturas de mercadorias no Itinerário Complementar (IC) 8 em São João da Ribeira, Pombal, tiveram morte quase imediata, disse o comandante dos Bombeiros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano, disse hoje que quando os primeiros meios chegaram ao local algumas vítimas já não tinham sinais vitais.

"Logo que os primeiros meios chegaram ao local, perceberam que dificilmente iriam conseguir retirar alguém com vida. Os que se conseguiram de imediato avaliar já estavam em paragem cardiorrespiratória. E não encontrámos ninguém com sinais vitais", revelou Paulo Albano, ao salientar que a principal preocupação foi de "imediato tentar perceber se havia alguém com vida e conseguir criar espaço para fazer essa avaliação".