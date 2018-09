Actualidade

A exposição dedicada ao fotógrafo Robert Mapplethorpe, no Museu de Serralves, no Porto, que motivou a demissão do diretor artístico, recebeu, desde a sua inauguração, na quinta-feira, cerca de 6.000 visitantes, adiantou hoje à Lusa fonte da instituição.

O diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, João Ribas, apresentou na sexta-feira a sua demissão, porque "já não tinha condições para continuar à frente da instituição", afirmou o próprio ao jornal Público.

Segundo o mesmo jornal, a demissão surge depois de a administração ter limitado a maiores de 18 anos uma parte da exposição dedicada ao fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe, comissariada por Ribas, e ter imposto a retirada de algumas obras com conteúdo sexualmente explícito.