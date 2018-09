Incêndios

O incêndio que deflagrou na zona de Perafita, Alijó, sofreu uma reativação ao início da tarde, estando a mobilizar cerca de 270 operacionais, 80 viaturas e cinco meios aéreos, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O fogo deflagrou pelas 21:00 de domingo em Perafita, freguesia de Vila Verde, concelho de Alijó, distrito de Vila Real, e, segundo a Proteção Civil, foi dado como estando "em resolução" a meio desta manhã.

No entanto, de acordo com a informação disponibilizada na página da Internet da ANPC, ao início da tarde verificou-se uma reativação do incêndio.