Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, pediu hoje o levantamento das sanções impostas pela ONU aos militares guineenses, salientando que não representam uma ameaça e que estão a assumir o seu papel republicano.

"Pedimos um voto de confiança no sentido de levantar as sanções impostas contra alguns oficiais. Os nossos militares, hoje, já não representam nenhuma ameaça para o nosso povo e nem para a paz, porque estão afastados de todas as querelas políticas", afirmou José Mário Vaz.

O pedido à comunidade internacional foi feito durante o discurso à Nação, proferido pela ocasião do 45.º aniversário da independência da Guiné-Bissau.