Actualidade

O maestro Nuno Côrte-Real está em Milão, Itália, onde na quarta-feira se vai estrear a dirigir a Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi durante uma série de concertos, agendados até domingo, em Itália e Portugal.

Sob a direção de Côrte-Real, a Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi vai interpretar composições de Edvard Grieg, Dvorák, além de estrear a sinfonia "Noa Noa", escrita pelo também compositor português.

"A ideia desta sinfonia tem a ver com o pintor francês Paul Gauguin, porque ele esteve no Taiti, por duas vezes, para pintar, já no fim da sua vida, no fim do século XIX, e escreveu o livro intitulado 'Noa Noa', que significa 'perfume', em taitiano. Esta minha sinfonia tem cinco andamentos, cada um deles com o título de vários quadros que ele pintou no Taiti" explicou Nuno Côrte-Real à agência Lusa