João Lourenço/1 ano

O primeiro ano do mandato do Presidente angolano, João Lourenço, foi de "consolidação do poder", com afastamento de muitos dos apoiantes do seu antecessor, e de "propostas de combate à crise" e à corrupção, marcando um virar de página na governação.

Depois de 38 anos no poder de José Eduardo dos Santos, João Lourenço tomou posse a 26 de setembro do ano passado e, desde então, segundo analistas ouvidos pela Lusa, a mudança no país foi evidente, com dezenas de exonerações, abertura de processo judiciais contra próximos do seu antecessor e um discurso mais aberto ao exterior.

Para o analista angolano Jonuel Gonçalves, "este primeiro ano foi de consolidação do poder e das propostas de combate à crise".