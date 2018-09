Actualidade

A GNR de Silves deteve nos últimos dias 62 pessoas em Lagoa, no Algarve, a maioria das quais por suspeitas de tráfico de droga num festival de música eletrónica, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a GNR adianta que entre sexta-feira e hoje foram detidas 53 pessoas por tráfico e apreendidas mais de 4.000 doses de droga no âmbito do "BPM Festival", que decorreu no Centro de Congressos do Arade, no Parchal, concelho de Lagoa.

Além destas 53 pessoas, foram ainda detidas seis pessoas por condução sob o efeito de álcool e uma por condução sem habilitação legal, todas com idades compreendidas entre os 21 e os 34 anos.