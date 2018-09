Actualidade

A exposição dedicada ao retrato português, da Antiguidade ao século XXI, patente no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, desde junho, vai ser prolongada até 14 de outubro, revelou hoje à agência Lusa fonte da entidade.

A exposição "Do tirar polo natural. Inquérito ao retrato português", que abriu a 28 de junho e deveria encerrar no dia 30 de setembro, está dividida em três núcleos, e constitui a primeira parte de um díptico que terá continuidade no próximo ano.

Constituída por cerca de 200 obras de múltiplas disciplinas artísticas, a mostra "Do tirar polo natural" é disposta, não cronologicamente, ou como uma antologia dos melhores retratos, nem tão pouco como uma tentativa de retratar Portugal através dos seus rostos, mas sim como um "ensaio", explicou aos jornalistas, antes da inauguração, o diretor do museu, António Filipe Pimentel.