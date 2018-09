Actualidade

O futebolista do FC Porto Vincent Aboubakar foi convocado pela seleção camaronesa para os dois encontros com o Malaui da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), anunciaram hoje os 'dragões' na sua página oficial.

O avançado do FC Porto está entre os escolhidos de Clarence Seedorf, que foi nomeado para o cargo no início do mês de agosto, para os dois jogos com a seleção do Malaui, em 12 e 16 de outubro, referente às terceira e quarta jornadas do grupo B da fase de apuramento para a edição de 2019 da CAN.

O jogador de 26 anos, que soma quatro golos em cinco jogos da I Liga, conta com 20 golos em 65 internacionalizações ao serviço dos 'Leões Indomáveis'.