Actualidade

O número de beneficiários de prestações de desemprego foi de 169.044 em agosto, mais 0,4% face ao mês anterior, mas menos 8,9% comparando com o mesmo período de 2017, revelam as estatísticas mensais da Segurança Social.

De acordo com os dados publicados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foram atribuídos em agosto 137.653 subsídios de desemprego, uma subida de 1,7% face a julho de 2018 e uma descida de 8% (menos 12.026 desempregados) face a agosto de 2017.

Já o subsídio social de desemprego inicial caiu 0,3% face ao mês anterior e 12% em termos homólogos, chegando a 6.230 beneficiários, enquanto o subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 21.381 pessoas, menos 3,5% relativamente ao mês anterior e menos 20,4%, considerando agosto do ano passado.