Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram no México quando uma enxurrada com cerca de metro e meio de altura de água atingiu as ruas da cidade Periban, anunciaram hoje as autoridades, que continuam a procurar as pessoas desaparecidas.

O secretário do Interior do estado de Michoacán, no sudoeste do país, referiu que já foram encontradas cinco vítimas mortais.

Pascual Sigala garantiu que os serviços de emergência estão a trabalhar para encontrar pelo menos nove pessoas que foram dadas como desaparecidas devido à intempérie.